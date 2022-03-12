Погибшие при пожаре под Рязанью мужчина и женщина были сожителями

В Рыбновском районе следователи проводят проверку после гибели двух человек во время пожара. Погибшие были сожителями. Они злоупотребляли алкоголем.

В Рыбновском районе следователи проводят проверку после гибели двух человек во время пожара. Об этом «МК в Рязани» сообщил следователь Рязанского МСО СУ СКР по области Даниил Линев.

На месте пожара обнаружили тела 38-летнего мужчины и 31-летней женщины. По словам следователя, погибшие были сожителями. Они злоупотребляли алкоголем.

Тела направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Напомним, пожар произошел вечером 10 марта в селе Старолетово.