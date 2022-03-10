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В Рыбновском районе сгорел частный дом, погибли два человека
На месте нашли двух погибших — мужчину 1984 года рождения и еще одного человека, личность которого уточняется.

В четверг, 10 марта, в Рыбновском районе сгорел частный дом. Погибли два человека, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в частном доме в деревне Старолетово поступило в 19:45. Пожар локализовали в 20:26 на площади 16 квадратных метров. Возгорание полностью ликвидировали в 20:28.

На месте нашли двух погибших — мужчину 1984 года рождения и еще одного человека, личность которого уточняется.

На тушение выезжали восемь сотрудников МЧС и три единицы техники. Причины пожара устанавливаются.