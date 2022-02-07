В селе Ласково при пожаре пострадали трое детей

Огонь почти полностью уничтожил строение.

В селе Ласково пострадали трое детей. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар случился в понедельник, 7 февраля, в 5:56 в жилом двухэтажном доме. Огонь почти полностью уничтожил строение.

В доме проживала многодетная семья. Дети в возрасте три месяца, три года и пять лет отправились в больницу на профилактическое обследование.

На место происшествия выезжали три пожарных автомобиля и десять человек личного состава.

Позже стало известна предварительная причина пожара. Региональная прокуратура организовала проверку.