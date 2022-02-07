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Прокуратура организовала проверку после пожара в Ласкове, где пострадали дети
В Ласкове сгорел двухэтажный дом, в котором жила многодетная семья.

Прокуратура организовала проверку после пожара в Ласкове, где пострадали дети. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел утром в понедельник, 7 февраля. В Ласкове сгорел двухэтажный дом, в котором жила многодетная семья. Трех детей в возрасте трех месяцев, трех и пяти лет отправили в детскую областную клиническую больницу на обследование.

В прокуратуре также сообщили предварительную причину возгорания — неисправность газового оборудования.

Ранее сообщалось, что огонь полностью уничтожил строение.