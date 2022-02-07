В минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Ласкове

В пресс-службе регионального минздрава сообщили РЗН. инфо, что жизни детей ничего не угрожает.

В минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Ласкове. В пресс-службе регионального минздрава сообщили РЗН. инфо, что жизни детей ничего не угрожает.

«Состояние средней тяжести, жизни не угрожает ничего. Сатурация в норме. Наблюдаем за трехмесячным, день-два и всех отпускаем домой», — говорится в сообщении.

Напомним, при пожаре в двухэтажном доме пострадали трое детей. Позже стала известна предварительная причина возгорания, прокуратура организовала проверку.