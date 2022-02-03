Рязанский троллейбус, о котором рассказали многомиллионные паблики, сняли с маршрута

Ранее об «убитом» троллейбусе № 4 рассказали в соцсетях, а также на сайтах «Пикабу» и «ЯПлакал».

Рязанский троллейбус, о котором рассказали многомиллионные паблики в соцсетях, сняли с маршрута. Об этом сообщили в мэрии.

«Руководством управления транспорта и МУП УРТ было принято совместное решение о нецелесообразности ремонта троллейбуса. Сегодня он дорабатывает последний день и отправляется на покой», — отметили в горадминистрации.

Ранее об «убитом» троллейбусе № 4 рассказали в соцсетях, а также на сайтах «Пикабу» и «ЯПлакал».