Многомиллионые паблики рассказали об «убитом» рязанском троллейбусе

«Если вы подумали, что это троллейбус из „Безумного Макса“, то нет, вы ошиблись. Это обычный общественный транспорт в Рязани», — отметили в посте.

Фотографии «убитого» рязанского троллейбуса № 4 разлетелись по крупным сообществам в соцсетях. Публикации появились в среду, 2 февраля.

«Если вы подумали, что это троллейбус из „Безумного Макса“, то нет, вы ошиблись. Это обычный общественный транспорт в Рязани», — отметили в посте на сайте « Пикабу ».

Помимо этого, фотографии троллейбуса появились на сайте «ЯПлакал», а также в ряде крупных групп в соцсети.