Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины. Цель спецоперации — защита людей, которые на протяжении восьми лет «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Об этом в четверг, 24 февраля, глава государства заявил в телеобращении к россиянам.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал Путин в телеобращении к россиянам.

Путин подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины. Цель спецоперации — защита людей, которые на протяжении восьми лет «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Он также призвал украинских военных сложить оружие «и пойти домой».