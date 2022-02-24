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На Украине ввели военное положение
О залпах ракет сообщили жители Киева, Харькова, Мариуполя и других городов Украины еще в 5 утра. Украинцы начали публиковать видео в соцсетях.

На Украине ввели военное положение. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам.

«Мы вводим военное положение по всей территории нашей страны», — сказал Зеленский.

Президент Украины также заявил, что накануне инициировал телефонных звонок с Путиным, но его проигнорировали.

«Сегодня я инициировал телефонный разговор с Путиным, результат — тишина, хотя тишина должна быть на Донбассе. Нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, а не спины», — заявил Зеленский.

О залпах ракет сообщили жители Киева, Харькова, Мариуполя и других городов Украины еще в 5 утра. Украинцы начали публиковать видео в соцсетях.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции на Донбассе.