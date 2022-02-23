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Евросоюз принял санкции из-за признания Россией ДНР и ЛНР
Евросоюз завершил процедуру утверждения санкций за признание Россией ДНР и ЛНР. Их опубликуют в ближайшее время до конца дня. Об этом говорится в заявлении представительства председательствующей в Евросоюзе Франции, сообщает РИА Новости.

Евросоюз завершил процедуру утверждения санкций за признание Россией ДНР и ЛНР. Их опубликуют в ближайшее время до конца дня. Об этом говорится в заявлении представительства председательствующей в Евросоюзе Франции, сообщает РИА Новости.

Официальное завершение технической процедуры говорит о том, что все государства Евросоюза подписались под новым пакетом.

Ранее сообщалось, что новые ограничения коснутся депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости — 351 человек. Также в списке 27 физлиц и организаций. Санкции также затронут банковский сектор и торговлю союза с Донбассом. Имена станут известны в ближайшие часы.

Напомним, ранее о санкциях заявили в США.