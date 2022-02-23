США анонсировали санкции против суверенного долга России

Президент США Джо Байден заявил о санкциях против суверенного долга России. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 22 февраля.

Президент США Джо Байден заявил о санкциях против суверенного долга России. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 22 февраля.

«Вчера Путин признал два региона Украины в качестве независимых государств. По моему мнению, он создает обоснование для захвата большей территории. Для того, чтобы пойти намного дальше. Это начало вторжения России на Украину», — сказал Байден.

Новые санкции США против России коснутся суверенного госдолга, что, по мнению Байдена, отрежет Москву «от западного финансирования».

Санкции вводятся с 23 февраля и коснутся в том числе представителей российских элит и членов их семей, которые «разделяют коррупционную опасность политики Кремля и разделят их боль».

Американский президент добавил, что предусмотрены полные блокирующие санкции против двух крупных финансовых институтов России — ВЭБ и военного банка. Ограничения коснутся ВЭБа, Промсвязьбанка, 42 их дочерних предприятий, блокируются пять судов, принадлежащих «дочке» Промсвязьбанка. Байден добавил, что в случае эскалации кризиса вокруг Украины последуют новые меры.

Также американская администрация работает вместе с Германией над тем, чтобы российский газопровод «Северный поток — 2» не начал работу. Президент США анонсировал переброску дополнительных американских сил в Европе на усиление Эстонии, Латвии и Литвы, выразив надежду, что «дипломатия все еще доступна».

Напомним, Владимир Путин поддержал решение о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил в ходе телеобращения в понедельник, 21 февраля.