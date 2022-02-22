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Совфед разрешил Путину использовать вооруженные силы за рубежом
Председатель Совфеда Матвиенко уточнила, что верхняя палата парламента исходит из того, что силы будут миротворческими.

Совфед разрешил Путину использовать вооруженные силы за рубежом. Об этом пишет РИА Новости.

Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на использовании сооруженных сил России за пределами страны.

«Давая согласие на использование вооруженных сил, мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, направленные на сохранение мира и стабильности на земле Донецкой и Луганской народных республик», — сказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.