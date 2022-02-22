Путин поручил российским военным обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Также президент дал поручение российскому МИДу провести с «Донецкой» и «Луганской» сторонами переговоры об установлении дипломатических отношений.

Президент Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР до подписания договоров о дружбе и взаимопомощи. Об этом говорится в указах о признании независимости республик, которые глава государства подписал накануне, 21 февраля.

«Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, указанного в пункте 3 настоящего указа, осуществление вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира», — говорится в указе о признании ДНР. Аналогичная формулировка содержится в указе о признании ЛНР. Оба документа размещены на портале правовой информации.

Также президент дал поручение российскому МИДу провести с «Донецкой» и «Луганской» сторонами переговоры об установлении дипломатических отношений.

Ранее президент выступил с телеобращением к россиянам и подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР.