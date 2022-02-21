Мать умершего в перинатальном центре Рязани младенца опубликовала сообщения Легостаевой к ней

В них женщина посоветовала Веронике Инзиной «жить дальше и отпустить ситуацию».

Мать умершего в перинатальном центре Рязани младенца Вероника Инзина опубликовала сообщения, которые ей присылала бывшая заведующая отделением патологии Татьяна Легостаева. Соответствующий пост в понедельник, 21 февраля, она опубликовала в своем instagram.

В сообщениях Татьяна Легостаева написала, что «несмотря на большое горе нужно жить дальше и отпустить ситуацию, чтобы готовиться к новой беременности». Женщина предложила свою помощь и пообещала, что «через 15 месяцев появится крепкий малыш».

«Когда я сдала тебя новой смене, я им сказала, что ты не хочешь рожать, просишь операцию. Поэтому соберите консилиум и прооперируйте», — говорится в следующем сообщении.

Ранее Татьяна Легостаева заявила, что опротестует свое увольнение, добавив, что сочувствует матери погибшего младенца, но считает информацию о своей причастности к этому неправильной.

Вероника Инзина прокомментировала слова Легостаевой, заявив, что ее вина в том, что именно она поменяла тактику родов.

«Сочувствие это конечно очень хорошо! Мы уже говорили, что по нашему мнению, вина Татьяны Васильевны в том, что именно она поменяла тактику родов, что если бы был другой дежурный врач, то операция была бы сделана, так как все было для нее готово (показания, согласия, осмотр анестезиолога и тд). Ну если есть сомнения, то зачем рисковать», — написала девушка.

Также мать погибшего младенца добавила, что к врачу Анней Лорей у нее «по-прежнему осталось больше всего вопросов».