На месте недостроенного рынка на Куйбышевском шоссе намерены разместить четыре высотки

Для возведения многоэтажек потребуется снести недостроенный торговый комплекс (крытый рынок).

На месте недостроенного рынка на Куйбышевском шоссе намерены разместить четыре высотки. Об этом говорится в подробностях проекта, который разместили в пятницу, 18 февраля.

На углу Куйбышевского шоссе и Южного переулка появятся четыре двухсекционных дома с парковками вокруг зданий. Участок со сторон железной дороги намерены оградить шумозащитным экраном. Отметим, что для возведения многоэтажек потребуется снести недостроенный торговый комплекс (крытый рынок).

Напомним, проект обсудят на публичных слушаниях.