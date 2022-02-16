На месте недостроя на Куйбышевском шоссе в Рязани планируют возвести высотки

Ранее в здании планировали разместить торговый комплекс (крытый рынок).

На месте недостроя на Куйбышевском шоссе, дом № 17 в Рязани планируют возвести высотки. Об этом говорится в постановлении главы Рязани, которое официально опубликовали в среду, 16 февраля.

ООО «Авента», владелец двух участков площадью 24 732 квадратных метра, намерен в зоне культурно-бытового обслуживания построить высотки, которые условно разрешены. Вопрос обсудят на публичных слушаниях 3 марта в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:00.

На месте участков располагается долгострой. В здании планировали разместить торговый комплекс (крытый рынок).