В центре Рязани спилили голубые ели

Речь идет о деревьях на улице Ленина возле библиотеки имени Горького и здания ФСО.

В центре Рязани спилили голубые ели. Кадры в четверг, 18 февраля, опубликовали очевидцы в группе «Рязань».

Речь идет о деревьях на улице Ленина возле библиотеки имени Горького и здания ФСО.

«У библиотеки делают пустырь! Им, видите ли, детей кормить! И пилить будут все! Требуем отчета администрациии и благоустроства!» — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что голубые ели у здания ФСО на улице Ленина срубят по проекту ремонта. По словам подрядчика, экспертиза установила, что ели противоречат строительным правилам. Корни деревьев разрушают фундамент здания и могут разрушить асфальт на тротуаре. Рязанские урбанисты выступили против вырубки.