В центре Рязани вырубят голубые ели

По проекту на месте спиленных деревьев оформят газон и посадят туи.

В центре Рязани вырубят голубые ели. Об этом сообщил телеканал «Город».

Голубые ели у здания ФСО на улице Ленина срубят по проекту ремонта. Как сообщил подрядчик Василий Минашкин, экспертиза установила, что ели противоречат строительным правилам. Корни деревьев разрушают фундамент здания и могут разрушить асфальт на тротуаре. Также насаждения затемняют здание и оказывают тем самым неблагоприятное воздействие на работников.

По словам экспертов, деревья представляют опасность так как внутри их завелась плесень, от порыва ветра они могут рухнуть на тротуар.

По проекту на месте спиленных деревьев оформят газон и посадят туи.