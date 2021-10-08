Рязанские урбанисты выступили против вырубки голубых елей в центре города

Голубые ели планируют вырубить на улице Ленина. Основной причиной назвали плохое состояние деревьев — внутри них завелась плесень и от порыва ветра они могут рухнуть на тротуар

Рязанские урбанисты выступили против вырубки голубых елей в центре города. Пост об этом появился в группе « Городские проекты в Рязани ».

Голубые ели планируют вырубить на улице Ленина. Основной причиной назвали плохое состояние деревьев — внутри них завелась плесень и от порыва ветра они могут рухнуть на тротуар. Также ели противоречат строительным правилам. Корни деревьев разрушают фундамент здания и могут разрушить асфальт на тротуаре. Также насаждения затемняют здание и оказывают тем самым неблагоприятное воздействие на работников.

В свою очередь урбанисты предположили, что настоящая причина вырубки заключается в том, чтобы рабочим было легче установить строительные леса на время работ.

«Кроме того, был озвучен аргумент, что деревья затеняют окна первого этажа — он тоже не выдерживает критики, так как окна первых этажей всегда закрывают жалюзи, защищая их от взглядов прохожих», — говорится в сообщении.

Урбанисты направили обращение в администрацию города и попросили вмешаться в ситуацию.

«Каждое взрослое дерево в Рязани — на вес золота. Озеленения (особенно культурного, не дикой поросли!) в городе явно не хватает. Ситуация усугубляется тем, что существующие деревья зачастую находятся в плохом состоянии: каштаны который год болеют, ясени засыхают по всему городу. Давайте попробуем отстоять хотя бы ели!», — написали урбанисты.