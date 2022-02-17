Александра Трусова стала серебряной призеркой на Олимпиаде в Пекине

Уроженка Рязанской области получила 251,73 балла за произвольную программу.

Российская фигуристка Александра Трусова стала серебряной призеркой на Олимпиаде в Пекине. Итоги озвучили в четверг, 17 февраля, на федеральном канале.

Уроженка Рязанской области получила 251,73 балла за произвольную программу. Тем самым девушка стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков.

Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, получив 255,95 балла. Камила Валиева стала четвертой — 224,09 балла.