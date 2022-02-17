Александра Трусова прокомментировала свой результат на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свой результат произвольной программы на Олимпиаде-2022 в Пекине. Слова спортсменки привел портал «Чемпионат».
«Я сделала пять четверных. Результат вы видели и сами всё знаете. Я недовольна. Рада, что прыгнула пять четверных. […] Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне? Нет, ни к кому не поменялось. Я не виновата, что за мной ходят камеры», — рассказала журналистам портала Трусова. «Я просила дать мне уйти. Рада я или расстроена? Очень „рада“»
«Я довольна своими прокатами, довольна своими выступлениями. Почему плачу? Просто. Я нахожусь тут уже 3 недели без мамы, без собак. Поэтому и плачу», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Также спортсменка прокомментировала свою реплику, что больше никогда не выйдет на лед.
«Сегодня, конечно, сказала на эмоциях. Про чемпионат мира дальше подумаю и решу, что делать», — рассказала фигуристка.
Напомним, уроженка Рязани Александра Трусова завоевала серебряную медаль по итогам произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине. Первой стала Анна Щербакова. Трусова исполнила четыре чистых четверных прыжка.