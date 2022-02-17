Трусова исполнила четыре чистых четверных прыжка на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка сделала флип, сальхов и два лутца в четыре оборота в произвольной программе.

Уроженка Рязанской области Александра Трусова исполнила четыре чистых четверных прыжка на Олимпиаде в Пекине. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили РИА Новости.

Российская фигуристка сделала флип, сальхов и два лутца в четыре оборота в произвольной программе. Пятый четверной прыжок, который россиянка пыталась исполнить, тулуп, получился с ошибкой на приземлении. Фигуристка набрала 177,13 балла и превзошла личный рекорд.

Ранее девушка уже исполняла пять четверных прыжков в произвольной программе.

Фото Olympics