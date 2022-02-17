«Ненавижу этот спорт». Трусова заплакала после оглашения результатов по фигурному катанию на Олимпиаде-2022

Трусова не стала аплодировать Анне Щербаковой, которая стала чемпионкой игр.

Российская фигуристка Александра Трусова, занявшая второе место на Олимпиаде-2022, заплакала после оглашения финальных результатов. Об этом пишет « Чемпионат ».

В сети появилось видео, на котором фигуристка говорит: «У всех есть золотая медаль, а у меня нет. Никогда в жизни, никогда, я ненавижу этот спорт».Как пишет «Чемпионат», Трусова не стала аплодировать Анне Щербаковой, которая стала чемпионкой игр.

Отметим, Трусова первой в истории игр приземлила пять четверных прыжков. Она заняла второе место. Камила Валиева оказалась четвертой.

Напомним, Александра Трусова — уроженка Рязани.