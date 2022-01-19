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Дирекция благоустройства города займется чисткой платных парковок в Рязани
Договор с оператором заключен на два года.

Бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства города» займется чисткой платных парковок в Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

12 января оператор платных парковок «Ростелеком» и дирекция заключили договор на два года на сумму 6,8 млн рублей. Отметим, что предыдущий договор по уборке парковок у оператора истекал 20 ноября. «Ростелеком» размещал новую закупку 9 декабря, однако на нее никто не подал заявку. Тендер состоялся 29 декабря.

Согласно договору, до 12 января 2024 года «ДБГ» должна не менее девяти раз в месяц убирать снег (с декабря по март), не менее восьми раз подметать и мыть от грязи (с апреля по ноябрь) 2426 парковочных места в центре Рязани.

Отмечается, что подрядчик «обязан обеспечить уборку снега со всей площади парковочного места».«Парковочное место должны быть очищено от снежно-ледяных образований до асфальта. Складирование снега и скола на улицах не должно препятствовать движению автотранспорта и пешеходов», — говорится в договоре.