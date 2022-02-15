Бастрыкин поручил предоставить информацию о расследовании дела Елены Логуновой

В эфире федерального телеканала обсудили возможные версии произошедшего. Бастрыкин поручил подчиненным проверить в рамках расследования все изложенные доводы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГУ СКР представить актуальную информацию о расследовании уголовного дела, возбужденного после исчезновения в Рязани 26-летней Елены Логуновой. Об этом сообщил сайт ведомства.

В эфире федерального телеканала обсудили возможные версии произошедшего с девушкой. Бастрыкин поручил подчиненным проверить в рамках расследования все изложенные доводы.

Напомним, Елена Логунова пропала в июле 2021 года. Женщина бесследно исчезла спустя несколько дней после своего дня рождения.