Депутат Госдумы взяла на контроль ситуацию с гибелью младенца в перинатальном центре Рязани

В Госдуме возьмут на контроль дело о погибшем ребенке после родов в перинатальном центре Рязани. Об этом сообщает Daily Storm.

В Госдуме возьмут на контроль дело о погибшем ребенке после родов в перинатальном центре Рязани. Об этом сообщает Daily Storm.

Об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова. Она сообщила, что напишет запрос в следственные органы. В региональном минздраве подтвердили, что расследование по делу проводится.

Мать погибшего младенца рассказала, что семье денежную или моральную компенсацию не предлагали. Она сообщила, что их семья подаст гражданский иск на получение моральной компенсации.

Напомним, в конце января стало известно, что в перинатальном центре умер новорожденный. До этого он был в коме. После гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело, а семья начала искать пострадавших от рук врачей перинатального центра.