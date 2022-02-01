В мэрии заявили, что не планируют выселять музей резьбы по дереву из помещения в центре Рязани

В мэрии сообщили, что заявитель может использовать муниципальное имущество на условиях льготного коэффициента 0,01 в рамках существующих арендных отношений.

В мэрии заявили, что не планируют выселять музей резьбы по дереву из помещения в центре Рязани.

В сообщении отметили, что здание общей площадью 185,4 кв.м., расположенное в доме № 20 по улице Новослободской, является муниципальным и используется организацией «Клуб любителей резьбы по дереву» по договорам аренды с 2007 года. С 25 апреля 2019 года по 24 апреля 2022 года с клубом заключили договор аренды. Размер платы установили с с применением коэффициента 0,01 к рыночному размеру арендной платы. По информации мэрии, он составляет 317,03 рубля в месяц.

После заключения договора аренды председатель клуба Александр Зимин обращался в мэрию с просьбой о выкупе здания без торгов.

«Заявителю разъяснили, что преимущественное право выкупа арендуемого имущества имеют только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством о приватизации», — отметили в сообщении.

В мэрии заявили, что Александру Зимину также рассказали об оказании поддержки субъектам МСП, которые осуществляют музейную деятельность, в виде предоставления муниципального имущества в аренду без торгов на льготных условиях.

«В этом случае при расчете аренды применяется льготный коэффициент 0,2 к рыночному размеру арендной платы, определенному независимым оценщиком. Размер ежемесячной арендной платы, определенный на основании отчета независимого оценщика с применением льготного коэффициента 0,2 по виду деятельности: „деятельность музеев“ — 9 158,76 рубля. Эта работа началась совместно с заявителем в 2020 году», — заявили в мэрии.

В горадминистрации пояснили, что Александр Зимин не согласился с условиями оплаты за пользование имуществом, поэтому проект о предоставлении здания в пользование ООО «Зимин-маска» без проведения торгов не утвердили.

В сообщении добавили, что заявитель может использовать муниципальное имущество на условиях льготного коэффициента 0,01 в рамках существующих арендных отношений.

«Речи о выселении арендатора из здания не идет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что руководителю выставки придется освободить помещение.