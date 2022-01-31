Рязанский резчик по дереву не смог оплатить аренду помещения под выставку и решил продать работы

В мае прошлого года о мастере уже писало «7×7», после чего властям направляли просьбы оказать помощь Александру Зимину. Он сам предложил чиновникам выкупить коллекцию, чтобы сохранить ее в Рязанской области, но те отказались.

Рязанский резчик по дереву Александр Зимин объявил о продаже коллекции уникальных работ. 31 января объявление о продаже появилось на «Авито», пишет « 7x7 ».

В 1998 году мастер получил в пользование старый деревянный дом на улице Новослободской в Рязани. Ему передали помещение бессрочно и безвозмездно. Там Зимин открыл музей резьбы по дереву.

За 40 лет в экспозицию вошли более тысячи работ из липы, березы, ольхи и мореного дуба, в числе которых маски сказочных героев, известных личностей, маски-шаржи и работы в стиле ню: фигуры обнаженных женщин, женщин с детьми. Любой желающий мог посетить выставку бесплатно. Позже Александр Зимин заключил с администрацией договор аренды помещения на льготных условиях. По его словам, он просил у мэрии разрешения приватизировать дом. Чиновники заявили, что мужчина должен зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и оплачивать помещение ежемесячно. Арендная плата составляет 13 тысяч рублей.

Условия начали действовать с 2022 года. Мастер рассказал, что получает пенсию в 16 тысяч рублей и ему не хватит денег, чтобы оплатить аренду. Также в здании сломался отопительный котел, в помещении стало холодно и сыро. Средств на новое оборудование также нет.

Руководителю выставки придется освободить площадку.

В мае прошлого года о мастере уже писало «7×7», после чего властям направляли просьбы оказать помощь Александру Зимину. Он сам предложил чиновникам выкупить коллекцию, чтобы сохранить ее в Рязанской области, но те отказались.

В итоге коллекцию он опубликовал на сайте объявлений. Цена составляет 3 млн рублей.