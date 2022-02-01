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На базе лагеря «Серебряные пруды» продолжат проводить соревнования и сборы детей
Ранее стало известно, что лагерь намерены реконструировать.

На базе лагеря «Серебряные пруды», который закрыли на реконструкцию, продолжат проводить сборы и соревнования для детей. Об этом РЗН. инфо сообщил директор корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин.

Он отметил, что в последние годы база перестала быть детским оздоровительным лагерем, где в полноценном объеме проводились смены для отдыха школьников.

«Во многом так сложилось в связи с тем, что здания базы уже давно требовали ремонта, и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям такого профиля до проведения реконструкции ее использование невозможно», — отметил Несин. По результатам исследований специалисты решат, каких объектов на территории базы коснутся ремонтные работы и в каком объеме их выполнят. Исходя из объемов, власти определят сроки реконструкции.

«Что касается назначения „Серебряных прудов“. И проведение соревнований, и организация отдыха и оздоровления детей, но уже в более комфортных, достойных и безопасных условиях, — все остается в силе. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить функционал и дополнить его новыми форматами, расширить возможности базы», — заявил Несин.

Он отметил, что необходимо повысить рентабельность использования базы, сохранить сложившийся коллектив и обеспечить ему круглогодичную занятость.

Ранее стало известно, что лагерь намерены реконструировать. В сети также появилась петиция против передачи базы «Серебряные пруды» властям.