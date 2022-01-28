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Детский лагерь «Серебряные пруды» собираются реконструировать
На базе лагеря создадут новый центр повышения квалификации сотрудников государственных и муниципальных учреждений Рязанской области.

Новый центр повышения квалификации сотрудников государственных и муниципальных учреждений Рязанской области планируется создать на базе лагеря «Серебряные пруды» уже в этом году. Об этом сообщили в корпорации развития Рязанской области, которая будет заниматься реконструкцией площадки.

Как пояснил генеральный директор корпорации Вячеслав Несин, проект предусматривает капитальный ремонт зданий и общее благоустройство территории базы. Обучающие программы для специалистов различных направлений будут проводиться не круглый год. В летний период база будет использоваться для организации отдыха и досуга рязанских школьников.

По словам Вячеслава Несина, главная цель решения о передаче «Серебряных прудов» корпорации развития от подведомственного региональному Минобразования Рязанскому центру детско-юношеского туризма и краеведения — восстановить уровень активного использования этой площадки в новом формате, при этом сохранить возможность предоставлять ее в каникулярный период учащимся рязанских школ.