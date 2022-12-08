В Спасском районе «пятнадцатая» врезалась в отбойник

На место ДТП приехала скорая.

В четверг, 8 декабря, в Спасском районе «пятнадцатая» врезалась в отбойник. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

"На М5 в спасском районе скользко, где ремонтные работы, «пятнашка» уже повисла отбойнике", — написал очевидец.

С места ДТП также появилось видео. В ролике можно заметить, что на место аварии приехала скорая.

В ДТП пострадали два человека, в том числе двухлетний ребенок.