В ДТП в Спасском районе пострадал двухлетний ребенок

По факту ДТП проводится проверка.

В ДТП в Спасском районе пострадал двухлетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в четверг, 8 декабря, примерно в 13:30 в Спасском районе, на 231 километре дороги М5. 22-летний житель Шиловского района на «пятнадцатой» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ограждение.

В ДТП пострадала 21-летняя пассажирка и двухлетний пассажир. Пострадавшим оказали медпомощь.

Проводится проверка.