В ДТП в Спасском районе пострадал двухлетний ребенок
По факту ДТП проводится проверка.
В ДТП в Спасском районе пострадал двухлетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в четверг, 8 декабря, примерно в 13:30 в Спасском районе, на 231 километре дороги М5. 22-летний житель Шиловского района на «пятнадцатой» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ограждение.
В ДТП пострадала 21-летняя пассажирка и двухлетний пассажир. Пострадавшим оказали медпомощь.
Проводится проверка.