Суд признал незаконным штамп о предательстве в военном билете рязанского солдата

Суд признал незаконным штамп о предательстве в военном билете рязанского солдата. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Речь идет о ситуации с контрактником Захаром Кукареко, которому в военном билете поставили метку о том, что он «склонен к предательству, лжи и обману из-за отказа в участии в СВО». Из-за этого штампа Кукареко не мог устроиться на работу.

Как сообщил адвокат, 2-й Западный окружной военный суд удовлетворил иск бывшего рязанского десантника о постановке печати в военный билет «Склонен к предательству, лжи и обману». Суд признал действия командования войсковой части 41450 незаконными и обязал военный комиссариат по месту жительства истца выдать новый документ.

Изначально дело рассматривали в Рязанском гарнизонном военном суде, но из-за материалов, составляющих государственную тайну, его передали во 2-й Западный окружной военный суд. За отказ от участия в военных действиях Захар Кукареко был уволен со службы.