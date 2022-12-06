Экс-главком ОВС НАТО назвал атаки на аэродромы в России опасным поворотом в конфликте

По его мнению, в дальнейшем Украина может повторить подобное, под прицелом будут находится военные объекты.

Попытки атак на аэродромы в России говорят об опасном повороте в конфликте. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, пишет Bloomberg.

По его мнению, в дальнейшем Украина может повторить подобное, под прицелом будут находится военные объекты.

«Один из взрывов произошел на авиабазе Энгельс-1 в Саратовской области, другой — в Дягилеве в Рязани — оба в сотнях миль от границы России с Украиной», — отметил Ставридис.

Он добавил, что Киев официально не взял ответственность за атаки, но и не отрицал попытки атак. По его оценке, руководство Украины также будет продолжать отрицать удары по территории России, но «нет сомнений, что они их нанесут».

Ставридис предположил, что Украина пыталась продемонстрировать свои возможности.

«В дальнейшем Киев может пойти на большее, но будет стараться наносить удары только по военным целям», — заявил экс-главком ОВС НАТО.

Также он подчеркнул, что западные страны попытаются удержать Украину от более масштабных атак с надеждой снизить риск дальнейшего разрастания конфликта и прямого втягивания в него НАТО. По его словам, организация попытается «успокоить украинцев» и предложит больше противовоздушных ракет Киеву, а также может рассмотреть вопрос о поставках боевых самолетов.