Минобороны: ВСУ пытались ударить беспилотниками по аэродромам в Дягилеве и Энгельсе

В ведомстве заявили, что ВСУ попытались нанести удары реактивными беспилотниками. В результате средствами ПВО украинские БПЛА были перехвачены в обоих регионах.

Киевский режим попытался ударить по аэродромам «Дягилево» и «Энгельс». Об этом сообщило Минобороны.

В ведомстве заявили, что ВСУ попытались нанести удары реактивными беспилотниками. В результате средствами ПВО украинские БПЛА были перехвачены в обоих регионах.

«Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам „Дягилево“ в Рязанской области и „Энгельс“ Саратовской области», — говорится в сообщении.

Из-за атаки киевского режима погибли трое военных, еще четверо пострадали. Также упавшие БПЛА повредили обшивки корпусов двух самолетов.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, на аэродроме в Дягилеве взорвался бензовоз. Три человека погибли, шесть пострадали. Также в результате ЧП получил повреждения самолет. Видео взрыва засняли очевидцы.