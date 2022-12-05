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Кремль отреагировал на взрывы на аэродромах в Рязани и Энгельсе
Утром в понедельник, 5 декабря, на аэродроме в Дягилеве загорелся бензовоз. Произошел взрыв, три человека погибли. На аэродроме в Энгельсе упал неизвестный беспилотник, два человека пострадали.

Владимиру Путину доложили о взрывах в Рязанской и Саратовской областях. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Разумеется. От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит», — сказал представитель Кремля.

Напомним, утром в понедельник, 5 декабря, на аэродроме в Дягилеве загорелся бензовоз. Произошел взрыв, три человека погибли. Пятерых пострадавших доставили в ОКБ, двое из них — в тяжелом состоянии. Момент взрыва сняли очевидцы.

На аэродроме в Энгельсе упал неизвестный беспилотник, два человека пострадали. Губернатор Саратовской области прокомментировал произошедшее.