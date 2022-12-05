ТАСС сообщило о пяти госпитализированных после взрыва в Дягилеве

Пять человек госпитализировали после взрыва на аэродроме в Дягилеве. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что взрыв произошел на стоянке авиационной техники.

«Трое погибли, пять пострадали. Из пятерых — двум причинен тяжкий вред здоровью», — сказал собеседник из экстренных служб.

В приемном отделении местной больницы СМИ подтвердили госпитализацию пятерых. «К нам поступили пятеро пострадавших после взрыва на аэродроме под Рязанью», — сказали в приемном отделении.

Ранее сообщалось, что три человека погибли, шесть пострадали.