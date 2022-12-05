Песков: Москва готовит ответ на введение потолка цен на российскую нефть

Вместе с этим, по словам Пескова, введение потолка цен на российскую нефть не повлияет на проведение спецоперации на Украине.

Москва готовит ответ на введение потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет RT.

Он отметил, что необходимые решения готовятся. Так же представитель Кремля сказал, что Россия не будет признавать ограничений цены на нефть.

Вместе с этим, по словам Пескова, введение потолка цен на российскую нефть не повлияет на проведение спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат потолок цен. В воскресенье, 4 декабря стало известно, что ЕС окончательно принял решение о предельной цене на российскую нефть.