Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат потолок цен

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не планирует поставлять нефтепродукты в страны которые применят потолок цен. Об этом передает РИА Новости.

Новак отметил, что Россия подтверждает статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус взаимоотношений с партнерами.

«В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно ориентированных партнеров или с сокращением добычи», — заявил вице-премьер.

Ранее страны G7 договорились о фиксированной цене на российскую нефть. Агентство Bloomberg сообщало, что 23 ноября участники «Большой семерки» намерены объявить, на каком уровне установят ценовой предел.