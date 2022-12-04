ЕС окончательно принял решение о предельной цене на российскую нефть

В Евросоюзе окончательно утвердили решение установить верхний предел цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

В Евросоюзе окончательно утвердили решение установить верхний предел цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

Ограничения распространяются на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород. Ранее потолок цен утвердили на уровне постпредов ЕС, теперь процесс завершен.

Ранее сообщалось, что ограничение актуально с 5 декабря, вводится переходный период в 45 дней для судов, перевозящих сырую нефть из России, закупленную и погруженную на судно до 5 декабря и выгруженную в конечном порту назначения до 19 января 2023 года. Подобного положения для нефтепродуктов нет.

Функционирование механизма ограничения цен будут пересматривать каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года, с учетом изменений на рынке.

По договоренности ЕС, государств G7 и Австралии, зафиксированная сейчас предельная цена со временем будет меняться.

Напомним, США рассказали об опасности введения потолка цен на нефть.