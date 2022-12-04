Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 04
-8°
Пнд, 05
-8°
Втр, 06
-7°
ЦБ USD 61.77 0.62 03/12
ЦБ EUR 64.99 1.16 03/12
Нал. USD 64.1 / 66.34 03/12 14:35
Нал. EUR 64.1 / 66.34 03/12 14:35
Новости
Мобилизация
Публикации
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
3 446
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
3 144
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
13 125
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
12 877
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
ЕС окончательно принял решение о предельной цене на российскую нефть
В Евросоюзе окончательно утвердили решение установить верхний предел цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

В Евросоюзе окончательно утвердили решение установить верхний предел цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

Ограничения распространяются на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород. Ранее потолок цен утвердили на уровне постпредов ЕС, теперь процесс завершен.

Ранее сообщалось, что ограничение актуально с 5 декабря, вводится переходный период в 45 дней для судов, перевозящих сырую нефть из России, закупленную и погруженную на судно до 5 декабря и выгруженную в конечном порту назначения до 19 января 2023 года. Подобного положения для нефтепродуктов нет.

Функционирование механизма ограничения цен будут пересматривать каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года, с учетом изменений на рынке.

По договоренности ЕС, государств G7 и Австралии, зафиксированная сейчас предельная цена со временем будет меняться.

Напомним, США рассказали об опасности введения потолка цен на нефть.