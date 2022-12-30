Рязанский минздрав отреагировал на информацию о закрытии роддома № 1

Стало известно, по какой причине закроют роддом № 1. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил «Вид Сбоку» со ссылкой на региональный минздрав.

Сообщается, что в учреждении планируется реорганизация в роддомах № 1 и № 2. Там планируют сократить административно-хозяйственный персонал, а за счет этого усилят медицинскую составляющую. При этом в ведомстве пояснили, что сокращение медперсонала не предусмотрено.

Кроме того, в минздраве пояснили, что главной целью является создание единой службы родовспоможения, головным центром которой станет областной перинатальный центр.

Ранее сообщалось, что в Рязани планируют закрыть роддом № 1.