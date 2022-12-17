«Новая газета»: в Рязани закроется роддом № 1

Рязанский родильный дом № 1 готовят к закрытию. Предполагаемая дата — 26 декабря, пишет «Новая газета», ссылаясь на собственные источники.

Рязанский родильный дом № 1 готовят к закрытию. Предполагаемая дата — 26 декабря, пишет « Новая газета », ссылаясь на собственные источники. По данным газеты, направления в роддом № 1 врачи не выдают.

«…Одна собеседница рассказала, что ей, желающей разрешиться в роддоме № 1, врач рекомендовала ехать туда самостоятельно, потому что она ей направление выдать „не может“», — пишет «Новая».

Издание пишет, что место главного врача сейчас вакантно, работает и. о. Лариса Левочкина, так как прежний руководитель Владислав Зотов в конце сентября перешел в санаторий «Сосновый бор». При этом главврача пока не назначают.

Официальных комментариев по закрытию роддома № 1 в Песочне пока нет.