Жительница обрушенного дома на улице Пушкина рассказала о жизни в нем после взрыва

Рязанские власти 10 декабря разрешили вернуться в квартиры первого подъезда, которого не затронул взрыв. Горожане считают, что дом не подлежит восстановлению и может рухнуть в любой момент, а результаты экспертизы еще не готовы.

Жительница частично обрушенного дома № 47 на улице Пушкина рассказала РЗН. инфо о жизни в нем после взрыва.

По словам Нины Сычевой, 10 декабря, жильцам первого подъезда, которого не затронул взрыв, разрешили вернуться в квартиры после ЧП.

«13 декабря мэр Елена Сорокина заявила, что дом возможно восстановить. А вечером состоялась встреча жильцов дома с заместителем главы мэрии Михаилом Ромодиным. Мы выразили опасение, что в данный момент проживание в уцелевшем подъезде небезопасно. Также поинтересовались, на основании какого документа администрацией было принято решение о возможном восстановлении дома. Был получен ответ, что экспертиза продолжается, итогового документа еще нет», — возмутилась рязанка.

Нина Сычева сообщила, что за 64 года существования дома капитальный ремонт в нем еще не проводился. Только в 2018 году рабочие сделали крышу. Но позже все снегодержатели отвалились, а в 2022 году рухнул козырек над первым подъездом. Рязанка добавила, что управляющая компания «Городская Роща-1» со своими обязанностями справляется плохо. Жители не могут дозвониться до сотрудников и оставить заявку.

Собеседница добавила, что после обрушения части дома в ее квартире и в соседских появились трещины. А углы крыши стали разрушаться.

«Дом и так был в ужасном состоянии. Перекрытия в нем деревянные, старые, изношенные. Штукатурка на дранке. Старая, скрытая электропроводка может в любой момент заискрить и начнется пожар. А после взрыва произошла подвижка стен во всем доме — „повело“ полы и окна. По всему зданию, как внутри, так и снаружи, есть трещины. До сих пор остались траншеи под окнами. Страшно возвращаться каждый день и оставаться в квартире с сыном. Вздрагиваем от каждого звука», — продолжила жительница дома.

По словам собеседницы, 21 декабря, перед первым подъездом произошла авария на теплотрассе и жителям пришлось провести ночь без отопления. Рязанка считает, что подобная ситуация будет повторяться, так как коммуникации в доме и рядом с ним старые и изношенные.

«Дом аварийный. По нашему мнению, он не подлежит восстановлению и может рухнуть в любой момент. Нужно избежать новой трагедии и человеческих жертв», — заключила она.

Жители дома верят, что власти к ним прислушаются. А результаты экспертизы покажут, что в доме опасно жить.

Напомним, двухэтажный дом взорвался на улице Пушкина в пятницу, 9 декабря. Пострадали два человека.