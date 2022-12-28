Рязанские добровольцы не могут получить 500 тысяч рублей от региональной соцзащиты за ранения на спецоперации

В редакцию РЗН. Инфо обратился участник боевых действий, который рассказал, как пытается с лета получить положенные ему выплаты после ранения в зоне боевых действий. Он предоставил редакции документы: медицинские выписки из госпиталей, ответы минсоцзащиты, ответы прокуратуры, также он попросил не писать его имя в заметке.

Рязанские добровольцы не могут получить выплату от региональной соцзащиты в 500 тысяч рублей за ранения на СВО. В редакцию РЗН. Инфо обратился участник боевых действий, который рассказал, как пытается с лета получить положенные ему выплаты после ранения в зоне боевых действий. Он предоставил редакции документы: медицинские выписки из госпиталей, ответы минсоцзащиты, ответы прокуратуры, также он попросил не писать его имя в заметке.

56-летний мужчина рассказал, что оказался в первой волне добровольцев, которые в марте ушли на фронт после заключения контракта с Минобороной.

«В марте я и еще пять рязанцев отправились через рязанский областной военкомат добровольцами на фронт. Нас отвезли на военную базу под Ростовом, где подготовили за неделю к СВО. Нас направили во второй батальон отряда „Барс-2“. Через две недели, как нас отправили воевать в Харьковскую область, ранило одного рязанца, а еще через две недели, 26 апреля, ранило четверых, в том числе я получил осколочные ранения при минометном обстреле. Месяц пролежал в госпитале», — отметил рязанец.

Доброволец рассказал, что положенные федеральные выплаты в 3 млн рублей за ранение и региональные за участие в СВО в 115 тысяч рублей перевели только после нескольких писем на имя Путина. А выплата от соцзащиты в 500 тысяч рублей за ранение в СВО до сих пор не поступила. Местные чиновники не идут на встречу рязанцам, указывая на несоответствие федерального и регионального законодательств.

Дело в том, что 27 октября Госдума на законодательном уровне в правах приравняла добровольцев к военнослужащим по контракту. В законе Рязанской области эти разногласия не учтены, в отличие, например, от Тулы.

«Мы сразу же после принятия ФЗ написали в районную железнодорожную прокуратуру, что нужно внести изменения в региональный закон. Далее писали в областную прокуратуру о том же. Там нам уже ответили, что направили в минтруда и соцзащиту предложение рассмотреть изменения», — поделился рязанец. Ответом прокуратуры рязанец остался недоволен, также, как отношением чиновников в министерстве.

Мужчина собирается снова писать Путину и в Генпрокуратуру.

Напомним, 17 мая на заседании регионального правительства утвердили выплату в 500 тысяч рублей военным, которые получили ранение, контузию, травму или увечье в ходе СВО. 19 июля вышло постановление о том, что Павел Малков наградит благодарственным письмом и выплатой в 115 тысяч рублей участников спецоперации.