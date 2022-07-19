Малков наградит участников спецоперации на Украине благодарственным письмом и выплатой в 115 тысяч рублей

Постановление официально опубликовано во вторник, 19 июля.

Врио губернатора Павел Малков наградит благодарственным письмом и выплатой в 115 тысяч рублей участников спецоперации на Украине из Рязанской области. Соответствующие постановление официально опубликовали во вторник, 19 июля.

Согласно документу, благодарственное письмо «за активную гражданскую позицию, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, гуманизм» смогут получить военные по контракту и росгвардейцы, которые принимали участие в СВО на территории ЛДНР и Украине.

Награду ежегодно станут присваивать не более 1000 рязанцам.

Отмечается, что только для участников спецоперации единовременную выплату увеличат в десять раз, до 114 943 рублей.

У награждаемых должны иметься документы, подтверждающие участие в СВО. Их отсутствие может стать основанием для отказа в награде.

«Расходы, связанные с выплатой единовременного денежного вознаграждения гражданам осуществляются за счет и в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете главному управлению по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области», — говорится в документе.