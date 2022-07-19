Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
20°
Срд, 20
18°
Чтв, 21
19°
ЦБ USD 55.44 -1.12 20/07
ЦБ EUR 56.45 -0.7 20/07
Нал. USD 61.05 / 57.74 19/07 12:22
Нал. EUR 63.25 / 58.24 19/07 17:51
Новости
Публикации
Отголоски жесткой посадки. Какими последствиями для Рязани может оберн...
Три недели назад, рано утром в пятницу, 24 июня, в Ряза...
15 июля 13:12
6 917
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
14 июля 15:11
4 043
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 15:27
8 221
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
14 065
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Малков наградит участников спецоперации на Украине благодарственным письмом и выплатой в 115 тысяч рублей
Постановление официально опубликовано во вторник, 19 июля.

Врио губернатора Павел Малков наградит благодарственным письмом и выплатой в 115 тысяч рублей участников спецоперации на Украине из Рязанской области. Соответствующие постановление официально опубликовали во вторник, 19 июля.

Согласно документу, благодарственное письмо «за активную гражданскую позицию, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, гуманизм» смогут получить военные по контракту и росгвардейцы, которые принимали участие в СВО на территории ЛДНР и Украине.

Награду ежегодно станут присваивать не более 1000 рязанцам.

Отмечается, что только для участников спецоперации единовременную выплату увеличат в десять раз, до 114 943 рублей.

У награждаемых должны иметься документы, подтверждающие участие в СВО. Их отсутствие может стать основанием для отказа в награде.

«Расходы, связанные с выплатой единовременного денежного вознаграждения гражданам осуществляются за счет и в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете главному управлению по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области», — говорится в документе.