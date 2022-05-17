Пострадавшим на Украине рязанским военным единовременно выплатят 500 тысяч рублей

Соответствующее предложение прозвучало от главы регионального минтруда Валерия Емеца на заседании областного правительства.

Рязанским военным, которые пострадали во время выполнения заданий в ходе военной специальной операции на Украине, выплатят по 500 тысяч рублей. Соответствующее предложение прозвучало от главы регионального минтруда Валерия Емеца на заседании областного правительства.

Во время заседания обсудили изменения в региональное постановление «Об оказании адресной материальной помощи». Емец предложил выплачивать единовременную выплату в 500 тысяч рублей военным, которые получили ранение, контузию, травму или увечье в ходе военной спецоперации на Украине.

Он добавил, что в настоящее время существует лишь адресная материальная помощь в размере миллиона рублей для семей, в которых погиб военнослужащий, выполнявший задание на Украине.

«Указом Президента Р. Ф. от 5 марта 2022 года предусмотрена поддержка как членов семей погибших военнослужащих, так и военнослужащих, получивших ранение в ходе специальной военной операции. Предлагаем по аналогии с указом Президента России расширить перечень оказываемой регионом помощи», — пояснил Валерий Емец.

Министр уточнил, что для этого необходимо выделить допсредства из областного бюджета. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков поддержал эту инициативу.