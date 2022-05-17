Пострадавшим на Украине рязанским военным единовременно выплатят 500 тысяч рублей

Рязанским военным, которые пострадали во время выполнения заданий в ходе военной специальной операции на Украине, выплатят по 500 тысяч рублей. Соответствующее предложение прозвучало от главы регионального минтруда Валерия Емеца на заседании областного правительства.
Во время заседания обсудили изменения в региональное постановление «Об оказании адресной материальной помощи». Емец предложил выплачивать единовременную выплату в 500 тысяч рублей военным, которые получили ранение, контузию, травму или увечье в ходе военной спецоперации на Украине.
Он добавил, что в настоящее время существует лишь адресная материальная помощь в размере миллиона рублей для семей, в которых погиб военнослужащий, выполнявший задание на Украине.
«Указом
Министр уточнил, что для этого необходимо выделить допсредства из областного бюджета. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков поддержал эту инициативу.