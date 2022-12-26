В мэрии назвали дату результатов экспертизы дома на улице Пушкина

Стало известно, когда будут готова результаты экспертизы дома на улице Пушкина. Об этом в понедельник, 26 декабря, РЗН. инфо сообщил заместитель главы мэрии Михаил Ромодин.
По его словам, первоначально прошел визуальный осмотр квартир и дома.
«На следующий день после взрыва эксперты провели визуальное обследование каждой квартиры и каждой трещины. Угроза для жизни и здоровья людей в первом подъезде, не пострадавшем от взрыва, полностью отсутствует, проживание возможно», — сообщил Михаил Ромодин.
Он объяснил, что экспертиза до сих пор не завершена, потому что специалисты проводят тщательный инструментальный контроль обрушенной части здания.
«Специалисты оценивают несущую часть конструкции, где произошло разрушение. И на основе этого можно будет дать заключение», — пояснил он.
Заместитель главы администрации добавил, что результаты экспертизы станут известны до конца года.
Ранее рязанка из частично обрушенного дома № 47 по улице Пушкина рассказала, что 10 декабря жильцам первого подъезда разрешили вернуться в квартиры