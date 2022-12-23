Уголовное дело об убийстве таксиста в Рязанской области передали в прокуратуру

В Чучковском районе мужчину осудят за убийство односельчанина и другие преступления. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

10 декабря в Чучкове между соседями произошел конфликт, во время которого обвиняемый толкнул потерпевшего. Мужчина упал и ударился головой. Обвиняемый осознал, что сосед мертв и перенес тело в автомобиль, а после вывез в безлюдное место за пределами Чучкова, где облил легко воспламеняющейся жидкостью и поджег. Также он сжег телефон потерпевшего, барсетку и карту памяти из видеорегистратора в машине убитого. Паспорт соседа мужчина забрал, а автомобиль оставил в овраге на окраине населенного пункта.

Также установлено, что незадолго до убийства обвиняемый похитил у соседа колеса от прицепа для легкового автомобиля.

Уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, направили в прокуратуру.

Напомним, погибший мужчина работал таксистом.