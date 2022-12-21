Умерла 17-летняя футболистка ФК ЦСКА Виктория Виноградова
Спортсменка умерла в понедельник, 19 декабря, находясь в отпуске.
Умерла 17-летняя футболистка ФК ЦСКА Виктория Виноградова. Об этом сообщили на сайте женского футбольного клуба.
Спортсменка умерла в понедельник, 19 декабря, находясь в отпуске. Виктория Виноградова играла за молодежную команду ЖФК ЦСКА в сезоне 2022 года. Она выступала на позиции вратаря.
В ФК сообщили, что девушка скоропостижно скончалась.
Позже стала известна причина смерти спортсменки.