Умерла 17-летняя футболистка ФК ЦСКА Виктория Виноградова

Спортсменка умерла в понедельник, 19 декабря, находясь в отпуске.

Умерла 17-летняя футболистка ФК ЦСКА Виктория Виноградова. Об этом сообщили на сайте женского футбольного клуба.

Спортсменка умерла в понедельник, 19 декабря, находясь в отпуске. Виктория Виноградова играла за молодежную команду ЖФК ЦСКА в сезоне 2022 года. Она выступала на позиции вратаря.

В ФК сообщили, что девушка скоропостижно скончалась.

Позже стала известна причина смерти спортсменки.