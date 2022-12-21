Стала известна причина смерти 17-летней футболистки женского ФК ЦСКА Виктории Виноградовой

Вратарь молодежной сборной умерла от отравления неизвестным веществом. Ее нашли без сознания утром в гостях у подруги. Рядом с телом был обнаружен пакетик с метадоном.

Стала известна причина смерти 17-летней футболистки женского ФК ЦСКА Виктории Виноградовой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Вратарь молодежной команды умерла от отравления неизвестным веществом.

По информации Telegram-канала, Виктория была в Волгограде в гостях у подруги — футболистки местного клуба «Ротор». Девушки сходили в кино, после посидели в кафе и вернулись домой. Наутро дедушка подруги нашел обеих без сознания. Подругу Виктории в коме доставили в реанимацию, она пришла в себя и рассказала, что ничего не помнит.

В квартире нашли пакетик с метадоном массой примерно 0,3 грамма. Окончательную причину смерти спортсменки покажет экспертиза.